Highlights e gol Manchester City-Tottenham 3-3, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 57

Il video con gli highlights e i gol di Manchester City-Tottenham, sfida valevole per la quattordicesima giornata di Premier League 2023/2024. Pirotecnico 3-3 in questo big match della domenica, con Kulusevski che al 90° trova la reti del definitivo pari. Di Son Heung-Min e Lo Celso le altre reti degli Spurs, mentre per il City in gol Foden e Grealish, oltre a un’autorete dello stesso Son.