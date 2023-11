Volley, Superlega 2023/2024: prima sconfitta per Piacenza, è Trento a prendersi il big match

Nel big match della il T quotidiano Area di Trento che ha aperto la quarta giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile, l’Itas Trentino ha superato in quattro set la Gas Sales Bluenergy Piacenza. 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-18) il punteggio della sfida, in cui gli uomini di Fabio Soli hanno conquistato il quarto successo in stagione, salendo ancora in classifica. Prima sconfitta invece per la squadra allenata da Andrea Anastasi, perfetta finora con tre vittorie senza mai perdere set, ma incapace di rimanere a punteggio pieno in prima posizione. Pochi rimpianti per Piacenza, forse solo nel parziale d’apertura in cui ha sprecato un set point sul 24-23. Nel complesso, però, la squadra di casa è stata superiore ed ha meritato la vittoria.

CRONACA – Primo set molto combattuto in cui le squadre avanzano a lungo punto a punto. A mettere a segno il primo allungo è Trento, che trova un paio di preziosi ace, ma gli ospiti non mollano e rimangono in scia, trascinati dai soliti Simon e Leal. Nel finale Piacenza riesce finalmente a mettere la testa avanti, issandosi addirittura sul +3 (19-22). Il time out chiamato da coach Soli sortisce però gli effetti sperati e l’Itas ristabilisce l’equilibrio. Il primo set point è comunque per Piacenza, ma Michieletto e compagni non si scompongo e, grazie a tre punti di fila, riescono ad avere la meglio. A chiuderla è Sbertoli in battuta, che confeziona il 26-24.

Nel secondo parziale, invece, è Trento a tentare la fuga fin da subito, conquistando cinque dei primi set punti. Coach Anastasi chiama un time out, ma il copione non cambia e l’Itas riesce ad allungare fino al +7. Nonostante il set sia ormai compromesso, Piacenza non molla e tenta di riavvicinarsi, riuscendo parzialmente tanto da riportarsi sul -2. Gli errori però sono davvero troppi e per Trento è quasi un gioco da ragazzi avere la meglio per 25-19. Proprio un gratuito di Gironi mette fine al parziale, consegnando alla squadra di casa un 2-0 che pesa parecchio.

Spalle al muro, senza poter più sbagliare, Piacenza finalmente si scuote e domina la terza frazione, scappando fin da subito nel punteggio e incrementando costantemente il gap con gli avversari. Neppure i time out chiamati da coach Soli, che invita i suoi a prendersi dei rischi, fanno effetto. La squadra di Anastasi domina in lungo e in largo e dilaga nel finale, prevalendo con un severo 25-16. Decisivi due ace di Recine nel finale, che riaprono la sfida.

Dopo il passaggio a vuoto, però, Trento torna a carburare e a sua volta domina il terzo set, ottenendo fin da subito un vantaggio significativo e andando in fuga. Piacenza prova a contenere le offensive avversarie, ma c’è poco da fare e, con il passare dei minuti, l’Itas è sempre più padrona del campo. Alla fine sarà 25-18 il punteggio con cui Trento chiuderà, al terzo match point, assicurandosi la quarta vittoria stagionale e la vetta della classifica.