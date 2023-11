Volley, Superlega 2023/2024: Perugia si impone a Taranto in quattro set

Il Perugia vince contro il Taranto 3-1 (20-25, 20-25, 25-20, 14-25). La squadra ospite domina i primi due set, ma poi viene sorpresa nel terzo parziale. Durante il quarto set però si ritrova e riesce a conquistare la vittoria.

In casa del Taranto, la formazione perugina scende in campo con aggressività e conquista il vantaggio sin dal primo punto. La formazione di Vincenzo Mastrangelo non può far altro che inseguire per l’intera durata del primo set, senza riuscire a trovare il pareggio. Il Perugia conquista così il primo parziale, vincendo 20-25. Nel secondo set, il copione è lo stesso: Perugia rapido e scattante, Taranto non privo di errori. Il risultato è un altro vantaggio per gli ospiti, che però si trovano di fronte un Taranto più sicuro e combattivo rispetto al primo parziale. I perugini conquistano anche il secondo set 20-25. Quando sembrava quasi scontato che il Perugia chiudesse la partita con un ultimo e dominato set, ecco che i padroni di casa si accendono, si portano in vantaggio sulla prima battuta e si mantengono avanti per la totalità del parziale. Il Perugia non riesce a rispondere e si trova costretto all’inseguimento, con il Taranto che chiude 25-20. La partita dunque continua. Nel quarto set, Perugia ritrova il ritmo della prima parte di gara e torna ad essere in vantaggio. Taranto, dall’altra parte della rete, si trova in difficoltà e non è in grado di opporre resistenza agli attacchi avversari. Infine, Perugia si impone 14-25, vincendo il quarto set e la partita.