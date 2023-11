Inter, l’agente di Lautaro Martinez: “C’è rapporto di fiducia con il club. Arriveremo a un accordo per il rinnovo”

“C’è un rapporto di fiducia con l’Inter. Credo che arriveremo ad un accordo molto buono sia per il club che per il calciatore. Il ragazzo è con la testa al 100% per la squadra e lavoro per arrivare ad un accordo”. A parlare, ospite ai microfoni di TvPlay, è l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano. “Per noi è importante che l’Inter sia disposta ad ascoltarci nonostante il calciatore abbiamo un contratto già fino al 2026. Voglio ringraziare il club per questa possibilità”, aggiunge. “E’ importante per me che ci sia la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, per entrambi, vedremo. Lautaro è un giocatore corretto e ha l’onore di rappresentare l’Inter. Io credo che sia in un momento di enorme felicità”.