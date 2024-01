Volley, Superlega 2023/2024: comodi successi in tre set per Trento e Perugia, s’infiamma la lotta per la vetta

Mentre su tutti gli altri campi le squadre faticavano, Trento e Perugia hanno archiviato agevolmente la propria pratica, vincendo per 3-0 i rispettivi match validi per la quinta giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia, i Block Devils di Angelo Lorenzetti hanno sconfitto per 3-0 (25-18, 25-23, 25-20) Taranto, bissando il recente successo ottenuto a Modena. Tre punti che non hanno però voluto dire aggancio poiché gli uomini di Fabio Soli hanno liquidato con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) l’Allianz Milano, centrando il settimo successo consecutivo in campionato. Rimangono tre dunque le lunghezze che separano le prime due della classe, sempre più staccate da tutte le altre squadre.

Sogna a occhi aperti la Saturnia Catania, fanalino di coda del campionato, ma contro la Corazzata Lube Civitanova arriva un ko al quinto set che comunque frutta un punto di grande prestigio. Gli etnei vincono il primo (con un margine monstre di 25-13) e il terzo set, ma perdono il secondo e il quarto e poi al tie-break capitolano contro la forte formazione marchigiana che però continua un po’ a balbettare. Servono quattro set a Cisterna per battere la Bluenergy Piacenza: gli ospiti si portano avanti di un set, poi i tre successivi parziali, seppur lottati, sorridono ai laziali. Equilibrio clamoroso, infine, tra Monza e Verona, dove si arriva al tie-break. 25-23 e 26-24 per i padroni di casa nei primi due set, poi si scatena la Rana che trova il 22-25 e 23-25 con cui trascina tutto al set decisivo, vinto – sempre in rimonta dentro la rimonta – per 11-15.