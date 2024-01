Coppa d’Africa 2024, Marocco agli ottavi da prima del girone. Costa d’Avorio avanti

Il Marocco batte 1-0 lo Zambia e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024 con lo status di prima del girone F. Al Congo basta un pareggio senza reti con la Tanzania per staccare il pass e a fare festa è anche la Costa d’Avorio che si guadagna la qualificazione grazie al ripescaggio da migliore terza. Merito del Marocco che batte di misura lo Zambia, terza a due punti, pochi per sperare nella qualificazione. La squadra di Regragui continua a non incantare per qualità nel gioco e per continuità di rendimento. Ma con il minimo sforzo riesce a chiudere al primo posto del girone e si regala una buona dose di autostima. Al 37′ è Ziyech a sbloccare il risultato contro lo Zambia: El Kaabi raccoglie un cross dalla destra di Hakimi, ma Mulenga si immola e respinge il tiro del centravanti. L’estremo difensore però non può nulla sul tiro in seconda battuta di Ziyech che calcia forte e mette in rete. Il Marocco gestisce il possesso, ma non chiude il match, sbagliando spesso e volentieri l’ultimo passaggio. E lo Zambia prova ad approfittarne nel finale. All’87’ Junior impegna Bono con un gran tiro dalla lunga distanza e spaventa il Marocco, che nel finale impiega tutte le sue forze alla ricerca del gol della sicurezza. Ma Ezzalzouli prima e Richardson poi sprecano le chance nitide che si erano costruiti. Il Marocco comunque si qualifica da primo del girone e sfiderà il Sudafrica agli ottavi. Il Congo invece dovrà vedersela contro l’Egitto.