Volley, Superlega 2022/2023: tutto facile per Trento, successo Verona contro Civitanova

Tutto facile per l’Itas Trentino, che vince in tre set (25-15, 25-18, 30-28) la sfida contro la Vero Volley Monza valida per la sesta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Primo set dominato da Trento, sempre avanti dall’1-1 in poi e autore di ben nove punti consecutivi dal 12-9 al 21-9 prima del 25-15 finale. Nel secondo set parte meglio Monza che è avanti sull’1-3, ma dal 7-7 i padroni di casa sono sempre in vantaggio con allunghi sull’11-7 e sul 22-15 che gli hanno permesso di chiudere sul 25-18. Bella prima parte di terzo set degli ospiti, in vantaggio fino al 17-17. Dopo una fase centrale di equilibrio, ad avere la meglio ai vantaggi è ancora Trento che chiude i conti sul 30-28. Con questa vittoria, i ragazzi di Lorenzetti salgono a quota 32 punti in classifica staccandosi momentaneamente da Modena al secondo posto.

Sono serviti cinque set, invece, alla WithU Verona per battere la Cucine Lube Civitanova (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12). Tanto equilibrio nel primo set. Dopo un botta e risposta iniziale fino all’8-8, la Lube firma il break sull’8-10 ma viene riagganciato sul 12-12. Con quattro punti consecutivi Verona allunga sul 14-142, ma Civitanova firma cinque consecutivi dal 16-13 al 16-18 trovando il sorpasso. Parità sul 19-19 e sul 21-21, e con tre consecutivi per il 24-21 i padroni di casa riescono a conquistare il primo set sul 25-22. Meglio Verona nel secondo parziale, avanti dall’8-8 e riagganciata in tre occasioni (sul 13-13, 19-19, 20-20) prima del 25-22 finale, ma nel terzo set la Lube reagisce e, nonostante qualche rischio sul finale, riesce ad accorciare sul 2-1 chiudendo il parziale sul 20-25. Pareggio di Civitanova in un quarto set deciso nella seconda parte e terminato sul 20-25, e ad avere la meglio nel quinto parziale è Verona, che chiude i conti sul 15-12.