Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: Chieri liquida in tre set Pinerolo, Roma sorprende Bergamo

Dopo la comoda vittoria di Scandicci sul campo di Trento nell’anticipo della sesta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, in serata sono andati in scena altri due match. Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che ha rispettato il pronostico della vigilia e sconfitto la Wash4green Pinerolo.

Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo la bella vittoria in casa di Vallefoglia, hanno festeggiato anche davanti al proprio pubblico, imponendosi con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-21). Niente da fare per la formazione di Michele Marchiaro, reduce dal successo interno contro Busto Arsizio, che ha lasciato il Palafenera di Chieri a mani vuote, non riuscendo a strappare punti importanti in questo nuovo derby piemontese.

Nell’altra sfida, invece, la Roma Volley Club ha superato a sorpresa la Volley Bergamo 1991. Successo di grande importanza per le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, che dopo aver strappato un punto a Firenze sono riuscite a sfruttare il campo di casa per tornare al successo. Battute con lo score di 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) le lombarde di Matteo Solforati, incapaci di riscattarsi dopo la sconfitta interna contro Milano e sempre ancorate nella zona bassa della classifica.