Volley, Serie A1 2022/2023: Bergamo e Casalmaggiore tornano al successo, bene anche Cuneo

Bergamo torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa contro Macerata nella 22esima giornata della Serie A1 femminile di volley. Le lombarde si sono imposte in tre set (25-20, 25-22, 25-20) conquistando tre punti importanti che le fanno salire a quota 34 al settimo posto in classifica. Le ospiti partono meglio nel primo set rimanendo avanti per tutta la prima parte, ma con un bel recupero Bergamo riesce ad avere la meglio sul finale. Padrone di casa in controllo e avanti in tutto il secondo set, mentre nel terzo sono riuscite ad imporsi nuovamente sul finale con sei punti consecutivi.

Vittoria in tre set anche per Casalmaggiore contro Vallefoglia (25-18, 26-24, 25-21). Dopo un buon primo set dove le lombarde hanno difeso il vantaggio dall’8-7 in poi, nel secondo set le ospiti hanno cercato di reagire dando vita ad una grande battaglia, dove però ad avere la meglio sono state le padrone di casa ai vantaggi. Altra bella sfida nel finale del terzo parziale, chiuso con quattro punti consecutivi di Casalmaggiore che sale a quota 35 punti in classifica al sesto posto.

Sono serviti quattro set a Cuneo per portare a casa i tre punti nel derby piemontese contro Pinerolo (16-25, 25-19, 28-26, 25-22). Vittoria in rimonta per le padrone di casa, che dopo aver perso un primo set senza storia reagiscono alla grande nei tre parziali successivi, tutti conquistati nella parte finale.