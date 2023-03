Cremonese-Fiorentina 0-2, Mandragora: “Vittoria importante, mister Italiano ci migliora”

Gran gara per Rolando Mandragora, tra i protagonisti del successo per 2-0 della Fiorentina ai danni della Cremonese. “Abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci ha permesso di dare continuità ai risultati. Sono molto contento del gol e dell’assist, oggi è una giornata di gioia doppia”, ha dichiarato nel post partita il centrocampista.

“Sono felice di essere entrato nei meccanismi e nelle richieste del mister e della squadra – ha aggiunto Mandragora -. Per me è importante, è un grande orgoglio farne parte. Mi ha fatto piacere l’abbraccio con mister Italiano, lui ha richieste particolari per tutti noi calciatori. Ci migliora sotto tutti i punti e lavoriamo per migliorare gli aspetti dove siamo carenti e dove dobbiamo spingere di più”.

“I tifosi sono stati il nostro dodicesimo uomo anche in trasferta, ci hanno dato una grande spinta e noi stiamo spingendo in classifica – ha concluso Mandragora -. Ora dobbiamo archiviare questa vittoria, dobbiamo subito recuperare energie, andare in Turchia per fare una grande prestazione e passare il turno”.