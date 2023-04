Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: vittorie per Mikec e Jiang nella pistola 10 metri

di Michele Muzzarelli 1

Prosegue la tappa di Lima della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, che nella giornata di oggi ha visto andare in scena le due gare individuali di pistola 10 metri. Tra gli uomini il successo è andato all’esperto serbo Damir Mikec, che nel match per l’oro ha battuto 16-10 il cinese Bowen Zhang che si è quindi dovuto accontentare del secondo posto. Mikec, argento alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma quindi ai massimi livelli della disciplina. Il terzo gradino del podio è stato assegnato tra tutti i tiratori qualificati per il ranking match che ha preceduto la finale: a spuntarla alla fine è stato il turco Ismail Keles. Nessun italiano ha preso parte alla competizione.

Italiane assenti anche nella competizione femminile, con la Cina che stavolta ha centrato il bersaglio grosso grazie alla classe 2000 Ranxin Jiang, che alle Olimpiadi di Tokyo aveva vinto l’oro nel mixed team. La giovane asiatica ha battuto nel match di finale la polacca Klaudia Bres che si è arresa con il punteggio di 16-12. L’altra cinese Nan Zhao ha agguantato il terzo posto. Nella giornata di domani andranno in scena proprio le gare di mixed team, sia per la pistola che per la carabina.