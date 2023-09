Volley, Scanferla: “Contro la Germania gara complicata, giocare in Italia ci carica di più”

Leonardo Scanferla ha parlato ai canali ufficiali della Federazione prima del match Italia-Germania, l’ultimo della fase a gironi degli Europei 2023: “Giocare in Italia è una cosa unica, non capita tutti i giorni. Vedere i palazzetti pieni è un sogno e ci riempie di gioia, ci carica ulteriormente e non vediamo l’ora di scendere in campo. La nostra filosofia è guardare nel nostro campo, senza pensare troppo a chi abbiamo di fronte. In ogni partita stiamo migliorando il nostro gioco e questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine“.

In vista della partita contro la Germania, il libero veneto ha detto: “Ci aspetta una gara complicata contro un’avversario che gioca un ottimo volley. Noi dovremo proseguire secondo quanto fatto fino ad oggi, spingere in battuta e trovare il ritmo nel nostro cambio palla. Vogliamo finire bene il girone, poi penseremo agli ottavi. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo“. Infine, Scanferla ha chiesto ai tifosi il ‘loro calore’: “Giocare in Italia è molto bello: vogliamo arrivare fino alla fine per regalare ancora una gioia ai nostri tifosi ma anche a noi“.