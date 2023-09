Sollevamento pesi, Mondiali Riyad 2023: Imperio eguaglia il record italiano, ma è undicesima nei -49 kg

Non è iniziato come sperato il Mondiale 2023 di sollevamento pesi per Giulia Imperio. L’azzurra, impegnata a Riyad (Arabia Saudita), ha infatti chiuso all’undicesimo posto nei -49 kg, non riuscendo però a scalare il ranking olimpico. Imperio può comunque consolarsi con il record italiano eguagliato grazie agli 85 kg sollevati nella terza prova di strappo (ottava piazza). I 98 kg nell’esercizio di slancio (solo 17esima), tuttavia, hanno portato i kg complessivi a 183, che le sono valsi il secondo posto nel gruppo B, poi diventato undicesimo nel concorso generale al termine dell’altro gruppo.

Sempre più lontana la top 10 del ranking olimpico per l’azzurra, che non può essere del tutto soddisfatta. La vittoria è andata alla Cina, con Huihua Jiang (215 kg; 95+120) che ha preceduto la connazionale Zhihui Hou (211 kg; 95+116). Infine, terza l’americana Jourdan Delacruz con 200 kg (88+112).