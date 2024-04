Volley maschile, Superlega: Perugia vince gara-3 contro Monza, finisce 3-1

Perugia vince 3-1 contro Monza. Le due squadre scendono in campo per gara-3 della finale Scudetto di Superlega. Perugia aveva trovato il successo in gara-1, con Monza che aveva poi pareggiato la serie in gara-2. Perugia vince i primi due set, con gli ospiti che poi allungano l’incontro conquistando il terzo parziale. Infine, i Block Devils hanno la meglio nel quarto set e mettono un punto fermo alla partita. Le due squadre si preparano a disputare gara-4, in corsa per lo Scudetto.

Il set si apre con una breve lotta punto a punto, ma Perugia prende poi il largo. I padroni di casa mettono a terra un pallone dopo l’altro, con Russo che firma ottimi monster block. Dall’altra parte della rete, è Takahashi ad avere un ruolo centrale e a trascinare la squadra. Il giapponese e i compagni non riescono però ad impensierire gli uomini di Lorenzetti, che concludono il primo parziale vincitori per 25-15. Il cambio campo non aiuta i monzesi, ancora in forte difficoltà. La prima parte di set vede Perugia prendere in fretta il largo, ma sul finale Monza accorcia le distanze per il -5 e sul 15-20 Perugia si ferma per il primo time out della serata. I padroni di casa devono anche fare i conti con un improvviso spavento: Giannelli cade a terra e si tocca la caviglia, ma dopo l’intervento medico si rialza e riesce a rimanere in campo. Dopo il richiamo della panchina, Perugia torna in cattedra e vince il parziale per 25-17. Il terzo set si apre con grande equilibrio tra le due formazioni, con Perugia che poi ottiene lo spunto migliore per andare via. Nella seconda metà, Galassi accorcia le distanze per la squadra in trasferta, tanto da pareggiare sul 18-18 e poi trovare il vantaggio. Infine, dopo due set point annullati dai Block Devils, il Monza riesce a trovare la vittoria nel terzo set per 26-24. Il quarto parziale vede subito forte competitività in campo. Le due compagini avversarie lottano punto a punto, alternandosi il vantaggio. Nelle battute finali, Perugia allunga – grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Leon e Ben Tara – fino a raggiungere il match point e siglare il successo per 25-19.