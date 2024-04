Pagelle Udinese-Roma 1-2, voti e tabellino prosecuzione Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Roma 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino della prosecuzione e recupero della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. I friulani e i giallorossi hanno 19 minuti più recupero per provare a vincerla: si riparte dopo la sospensione di dieci giorni fa per il malore occorso a Ndicka, si riparte dall’1-1 ed entrambe cercano punti per evitare di compromettere la corsa al rispettivo obiettivo, salvezza e Champions. Un’occasione per parte con Lucca e Azmoun, poi il clamoroso colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un corner al 94′ che vale la vittoria giallorossa, importantissima e sofferta.

Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Perez 5.5 (46’st Kabasele sv), Bijol 6, Kristensen 6.5; Ferreira 6, Samardzic 5.5, Walace 6, Payero 6, Zemura 6.5; Pereyra 6; Lucca 6. In panchina: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner. Allenatore: Cannavaro 5.5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Smalling 6 (43’st Llorente sv), Angelino 6; Karsdorp 5.5 (49’st El Shaarawy sv), Cristante 7, Pellegrini 6, Spinazzola 6; Dybala 6.5, Azmoun 6; Abraham 5.5. In panchina: Rui Patricio, Boer, Paredes, Celik, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski. Allenatore: De Rossi 6.

ARBITRO: Pairetto di Torino 6.

RETI: 23’pt Pereyra, 19’st Lukaku, 50’st Cristante.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. La gara, sospesa lo scorso 14 aprile per il malore di Ndicka, e’ stata ripresa dal minuto 27’st. Ammoniti: Kamara, Bijol, Payero, Baldanzi, Karsdorp. Angoli: 4-8. Recupero: 1′, 4′.

TABELLINO PRE SOSPENSIONE

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.5; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Ehizibue 6 (20’st Ferreira sv), Samardzic 6, Walace 6.5, Payero 6, Kamara 5.5 (20’st Zemura sv); Pereyra 7; Lucca 5.5. In panchina: Silvestri, Padelli, Kabasele, Tikvic, Giannetti, Ebosele, Zarraga, Success. Allenatore: Cioffi 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Huijsen 4.5 (8’st Karsdorp 6), Llorente 5, Ndicka 6; Zalewski 5.5, Cristante 6, Paredes 6.5, Angeliño 6; Baldanzi 5.5, Aouar 5 (8’st Dybala 5.5); Lukaku 7. In panchina: Rui Patricio, Boer, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Kristensen, Bove, Costa, Pellegrini, Renato Sanches, El Shaarawy, Abraham. Allenatore: De Rossi 6. ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5. RETI: 23’pt Pereyra, 19’st Lukaku. NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Partita sospesa al 27’st per un malore accusato da Ndicka. Ammoniti: Kamara, Bijol, Payero, Baldanzi. Angoli: 1-6. Recupero: 1′.