Volley maschile, Superlega: Perugia piega Milano in quattro set

Perugia vince contro Milano per 3-1. Nel palazzetto di Perugia va in scena gara-1 della semifinale dei Playoff Scudetto. I padroni di casa scendono in campo dopo due settimane di sosta, sfruttate per preparare al meglio questo incontro. Milano arriva in campo più stanca, dopo aver disputato gara-5 contro Piacenza solo pochi giorni fa, ma non meno volenterosa di giocare una buona partita.

Il via del match si dimostra equilibrato, con le due squadre che lottano punto a punto. Dopo i primi momenti, Milano perde d’intensità, ma un time out di Roberto Piazza riporta i suoi uomini sull’attenti. Perugia però non si lascia intimorire e resta in vantaggio, anche se in alcuni momenti gli ospiti si dimostrano una reale minaccia. Sul finale, ecco che i Block Devils prendono il largo, raggiungendo in pochi minuti il set point, davanti ad una squadra milanese in improvvisa difficoltà. Il primo parziale si chiude con la vittoria perugina per 25-17. Il secondo set è più equilibrato. Milano torna sul parquet con una nuova tenacia, conquistando l’iniziale vantaggio. Sull’8-8, però, gli uomini di Angelo Lorenzetti sorpassano, lasciando gli ospiti all’inseguimento per quasi tutto il set. I milanesi tallonano gli avversari sino alle battute finali, annullando poi tre palle set. Infine, Perugia conquista anche il secondo parziale per 25-23. Durante il set numero tre, va in scena una serie di sorpassi e controsorpassi. I perugini partono forte, ma poi Milano recupera, pareggia e passa avanti. Il vantaggio ospite ha però breve vita, con Perugia che torna in testa e poi, a partire dal 14-14, ecco che inizia una lotta punto a punto che si protrae fino al termine del set. Sul finale, Milano perfeziona il sorpasso e trova due set point, sfruttando il secondo e ultimo concesso. Gli ospiti vincono così 25-23 e rimandano la fine dell’incontro di almeno un parziale. Il set numero quattro è senza dubbio il più combattuto ed equilibrato dell’incontro. Le due squadre si rincorrono a vicenda, superandosi l’un l’altra e pareggiando in diverse occasioni. Sul finale, ecco che Perugia trova il match point e mette a terra il pallone del 25-22. I Block Devils collezionano così la vittoria per 3-1, dopo più di due ore in campo.

