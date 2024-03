Curling, Mondiali maschili 2024: prima sconfitta per l’Italia, la Scozia surclassa gli azzurri

Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver battuto ieri il Giappone e stamattina la Repubblica Ceca, sono tornati sul ghiaccio agli ordini di Ryan Fry contro i campioni del mondo in carica della Scozia, che con lo skipper Bruce Mouat e i compagni Grant Hardie, Bobby Lammie e Hammy McMillan, si sono dimostrati un osso durissimo e sono prevalsi col punteggio di 3-8

La Scozia parte di mano nel primo end e subito è tutto in salita per gli azzurri, visto che Retornaz purtroppo sbaglia il tentativo di bocciata e i nostri avversari conquistano addirittura tre punti in avvio. Una giocata surreale di Mouat rende le cose ancor più complesse per la Nazionale: sembravamo poter portare a casa due o tre punti, invece lo scozzese boccia la guardia italiana e spazza via dalla home le nostre stone a punto, riuscendo in un’insperata mano nulla. A quel punto il terzo set vede l’Italia con le spalle al muro e nel momento più difficile risaliamo la china: la bocciata di Retornaz stavolta è vincente e conquistiamo due punti. Il pronto riscatto è solo un fuoco di paglia, anche se nel quarto end difendiamo con ordine e concediamo agli scozzesi, col martello, di marcare solo un punto. Purtroppo nel quinto end il match viene definitivamente compromesso: Mosaner sbaglia tutto, poi Retornaz boccia la guardia scozzese e così i britannici si prendono altri tre punti e a metà match volano sul 2-7. Un punto a testa nei successivi due end fa sì che la Scozia possa mettere le mani sulla vittoria, una volta avanti 3-8, con tre end di anticipo: una vera e propria sonora lezione da parte degli scozzesi nei nostri confronti.