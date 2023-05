Volley maschile, Juantorena torna in Italia: giocherà a Modena

Torna in Italia Osmany Juantorena, che farà parte del reparto schiacciatori della Modena Volley per la stagione 2023/2024. Dopo aver conquistao da protagonista il campionato turco con la maglia dello Ziraat Bankasi, il pallavolista cubano ma naturalizzato italiano torna in Italia e lo farà con la squadra emiliana, che lo ha annunciato tramite una nota. Nel palmares di Juantorena figurano, fra gli altri trofei, 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club, oltre ad essere stato capitano della Nazionale Italiana, con la quale ha conquistato l’argento olimpico a Rio 2016.