F1 GP Imola 2023, Verstappen: “Il tempo è davvero brutto, spero stiano tutti bene”

“Imola è una pista fantastica e mi piace sempre guidare lì. Il tempo è davvero brutto e so che la situazione viene monitorata da vicino. Spero che tutti stiano bene”. Così Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull, ha parlato in vista del Gp di Imola del prossimo weekend, che rischia di essere condizionato dal maltempo che si è abbattuto sull’Emilia-Romagna. In ogni caso, per il circus c’è il ritorno in Europa: “Non vedo l’ora di correre di nuovo in Europa continentale, è passato un po’ di tempo. Abbiamo un po’ di tempo a casa tra una gara e l’altra, il che aiuta con il recupero e l’allenamento. Il team di Milton Keynes e i meccanici a bordo pista hanno lavorato molto duramente e stanno dando i suoi frutti con le prestazioni in pista. Vediamo cosa possiamo fare questo fine settimana”, ha concluso.