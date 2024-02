Volley maschile, Champions League: Piacenza ko contro Wegiel, gli italiani si fermano ai quarti

Piacenza vola in casa dello Jastrzebski Wegiel per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita terminata 25-22, 26-24, 25-21, dopo l’andata vinta 3-2 dalla formazione italiana. La squadra polacca, che oggi giocava in casa, stacca così il pass per le semifinali del torneo, mentre si interrompe il cammino europeo dei piacentini.

Il match si dimostra combattuto ed equilibrato sin dai primi momenti, con Wegiel che conquista il vantaggio, ma Piacenza tallona sino alle ultime battute. Il parziale di apertura della partita termina 25-22 in favore dei polacchi. Nel secondo set è Piacenza a dettare il ritmo di gioco, con Weigel costretta all’inseguimento. Almeno, fino ai punti finali. Sul set point i piacentini si fanno sorprendere dagli avversari, che pareggiano, passano in vantaggio e vincono il set per 26-24. Nel terzo e ultimo set, la squadra di casa prende il controllo sul gioco, portandosi in vantaggio e conquistando un ampio margine. Piacenza sul finale tenta la rimonta, avvicinandosi nuovamente agli avversari, ma ormai è troppo tardi. Wiegel conquista il set in 25-21, vincendo la partita per 3-0 e accedendo così alla semifinale di Champions League.