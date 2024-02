LIVE – Padova-Lucchese, Coppa Italia Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta scritta di Padova-Lucchese, match dello stadio Euganeo valevole per semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Dopo la sconfitta per 1-0 subita nella sfida di andata, la compagine veneta è chiamata a ribaltare il risultato per provare a staccare il pass per la finale. La formazione toscana, dal suo canto, farà di tutto per difendere il vantaggio acquisito qualche settimana fa e assicurarsi un posto nell’ultimo atto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 febbraio alle ore 19:00 e Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale.

Padova-Lucchese ore 19:00

