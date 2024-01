Volley maschile, Champions League: Piacenza batte Berlino e accede ai quarti

Piacenza, Civitanova e Trento scendono in campo per giocare tre match validi per la fase a gironi di Champions League. Piacenza vince in tre set contro Berlino e conquista l’accesso ai quarti, raggiungendo le due italiane che avevano già staccato i pass. Vittoria anche per Civitanova, che batte 3-0 Maaseik e consolida la propria posizione in testa al girone. Trento viene invece piegata dallo Rzeszow per 2-3, restando però in testa al girone.

Piacenza vince 3-0 contro Berlino, nella partita valida per il Gruppo C della fase a gironi di Champions League maschile. Nel primo set la formazione italiana sale in cattedra dopo pochi minuti e presto riesce a prendere il largo, con i tedeschi che possono ben poco contro i rivali. Il primo parziale termina a favore dei piacentini per 25-15. Nel secondo set, il vento soffia in una direzione diversa. Berlino risponde agli attacchi avversari e mette a punto il sorpasso. Sulle battute finali nasce un valzer di sorpassi e pareggi, che termina con la vittoria di Piacenza per 25-23. Il canovaccio è simile anche per il parziale conclusivo, ma nella fase finale Berlino perde intensità e Piacenza conquista il successo per 25-19. I piacentini ottengono così il pass per i quarti, consolidando la loro posizione in testa la girone.

Qualche ora più tardi, anche Civitanova conquista il successo in tre set su Maaseik, partita valida per il Gruppo E. La squadra tricolore si impone su quella belga già dal primo set, mantenendo gli avversari a debita distanza. Il set di apertura si conclude con i padroni di casa in vantaggio per 25-18. Nel set numero due, gli ospiti sembrano mancare di comunicazione interna e commettono diversi errori, con Civitanova che ne approfitta nel migliore dei modi. Anche il secondo parziale va dunque nelle mani degli italiani, avanti 25-15. Infine, il terzo è il set conclusivo e Civitanova vince 25-19. La squadra lascia il palazzetto vittoriosa e consolida la prima posizione nel girone, con l’accesso alla fase successiva che era già nelle mani della squadra prima di questa sera.

Trento è l’ultima delle italiane a scendere in campo e ospita sul parquet di casa i polacchi dello Rzeszow, da cui viene battuto 3-2. I padroni di casa conquistano il set per 25-20, ma nel secondo set la situazione si ribalta e sono proprio gli uomini di Trento ad inseguire. Rzeszow vince il set 23-25 e poi riesce a mantenersi in vantaggio anche nel terzo parziale, che termina 20-25. Nel quarto set, i trentini cercano e trovano il riscatto, ottenendo il set per 25-20 e rimandando il finale al quinto e ultimo parziale. Nella fase di gioco finale, i polacchi hanno la meglio e vincono 9-15, conquistando la partita. Trento rimane però prima nel girone e ha già assicurato l’accesso ai quarti.