Salernitana, Inzaghi: “Metteremo tutto ciò che abbiamo, in primis il cuore”

Filippo Inzaghi suona la carica prima della sfida tra la Salernitana e il Genoa attraverso un post su Instagram: “Che se ne dica, ma giocare all’Arechi è sempre una sfida difficile. Rendiamolo inespugnabile e riempiamolo in ogni buco e facciamo vedere a tutti che significa giocarsela in casa Nostra!!! Noi metteremo tutto ma proprio tutto ciò che abbiamo, in primis il CUORE!”

https://www.instagram.com/p/C2NajBrrZLZ/?utm_source=ig_web_copy_link