Volley: l’Italia batte la Polonia e si aggiudica la ventesima edizione del Memorial Wagner

L’Italia batte la Polonia 3-1 e si aggiudica la ventesima edizione del Memorial Wagner. Gli azzurri di De Giorgi si sono imposti contro la selezione polacca per tre set e ad uno (25-18, 25-23, 21-25, 25-17), chiudendo così la due giorni in Polonia con il bottino di due vittorie ed una sconfitta.

Grande prestazione di Lavia, autore di ben 13 i punti personali, che accompagnati dagli 11 di Bottolo e 9 quelli di Bovolenta hanno permesso a De Giorgi di trionfare nell’ultima partita delle tre. . Equilibrio nella prima parte di set con l’Italia che prova a mantenere il vantaggio e la Polonia che resta sulla scia degli azzurri, il primo tempo di Russo vale il 9-7. Poi si scatena Romanò che mette a terra due palle pesanti e porta l’Italia sul punteggio del 20-17. Lavia chiude un’alzata in bagher di Giannelli, Italia avanti 23-15. Il primo set lo conquista l’Italia col punteggio di 25-18 con un errore in attacco della Polonia.

La Polonia parte bene nel secondo set andando subito sul 3-0. Gli azzurri però reagiscono subito e grazie a Gianelli e Gianessi riacciuffano la parità sul punteggio di 9-9. Romanò mette a terra la parallela che vale il 20-17. La prima palla set per gli azzurri arriva su attacco di Lavia per il 24-22, Galassi chiude il set sul 25-23. Nel terzo set partono le rotazioni in casa azzurra con Bovolenta, Bottolo e Sanguinetti per Romanò, Russo e Michieletto. La Polonia prende le misure e si aggiudica il terzo set per 25-21.

Nel quarto set De Giorgi conferma il 6+1 del parziale precedente con Bovolenta, Sanguinetti e Bottolo, in coppia con Michieletto. Parte subito la fuga azzurra grazie ad un grande Bovolenta che con quattro attacchi confermano il più 4, per 10-6. . L’Italia gestisce il vantaggio, Bovolenta mette a terra il punto del 18-14. L’ace di Bottolo vale il 22-15. Si chiude il quarto set per 25-15 che per gli azzurri significa vittoria della partita e del Memorial.