Premier League 2023/2024, delusione Chelsea: il derby di Londra va al West Ham

Prima vittoria stagionale per il West Ham, che nel match valevole per la seconda giornata di Premier League 2023/2024 ha sconfitto per 3-1 il Chelsea. Nuova stagione, altre delusioni per i Blues, che nonostante le tante novità, sia in campo che in panchina, continuano a fare grande fatica. A sbloccare il match ci ha pensato Aguerd dopo 7′, ma gli ospiti hanno ristabilito la parità al 28′ con Chukwuemeka. Prima dell’intervallo il Chelsea ha anche avuto una ghiotta occasione per portarsi avanti, ma Enzo Fernandez si è fatto parare un calcio di rigore da Areola.

Nella ripresa è partito meglio il West Ham, bravo a passare in vantaggio al 53′ con Antonio. Aguerd tuttavia ha rischiato di rovinare i piani dei suoi, venendo espulso per doppia ammonizione a 20 minuti dal 90′. I ragazzi di Pochettino si sono perciò riversati in attacco alla ricerca del pari, ma a segnare è stato ancora il West Ham. Fallo da rigore di Caicedo e rete dagli 11 metri di Paquetà, bravo a calare il tris e chiudere i giochi.