Volley, gara-2 Playoff Superlega 2022/2023: Monza batte Trento, Milano sorprende Perugia

La Vero Volley Monza supera in quattro set l’Itas Trentino nella partita valevole per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo aver sfiorato l’impresa nella prima in trasferta, sfoderano un’altra grande prestazione e vincono davanti al proprio pubblico, pareggiando la serie. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dopo la sofferta vittoria al tie-break di gara-1, non riescono a ritrovare il proprio ritmo e cadono all’Arena di Monza con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-18).

Match mai davvero in discussione e sempre in controllo di Monza, che parte forte e si affida subito a Grozer e Maar, rispettivamente primo e secondo miglior realizzatore della serata con 21 e 19 punti. Trento non molla, ma fa grande fatica e riesce a portare a casa il terzo parziale solo per il rotto della cuffia. Non basta però la reazione d’orgoglio: Monza riprende da dove aveva lasciato e archivia la pratica grazie a un ottimo quarto set, in cui a fare la differenza è Davyskiba, anche lui in doppia cifra. Finisce 3-1, ristabilita la parità nella serie.

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA GARA-2 QUARTI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO QUARTI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

Risultato a sorpresa anche nel match dell’Allianz Cloud (Palalido), in cui l’Allianz Milano ha battuto a sorpresa la Sir Safety Susa Perugia. Dopo la netta sconfitta di gara-1, i meneghini di Roberto Piazza sono riusciti a sfruttare il campo di casa per sorprendere i favoritissimi avversari e tenere vivo il sogno. Sconfitti con il punteggio di 3-2 (27-25, 25-21, 21-25, 18-25, 15-13) i Block Devils di Andrea Anastasi, che sono stati poco costanti ed hanno ceduto al tie-break, non riuscendo a lanciarsi nella serie.

Match a due facce, con Milano che ha vinto i primi due set, seppur faticando ma con pieno merito. Perugia ha invece reagito portando a casa i successivi due parziali, portando l’inerzia dell’incontro dalla sua parte e lasciando presagire una comoda vittoria in rimonta. I due set di vantaggio non erano invece una semplice illusione per i meneghini, che hanno ritrovato il loro volley nel tie-break, riuscendo a piegare i Block Devils per 15-13. Non sono bastati neppure i 29 punti di uno scatenato Wilfredo Leon per mandare al tappeto Milano. Melgarejo e Ishikawa, su tutti, hanno infatti trascinato la squadra di casa a una clamorosa vittoria, riaprendo una serie apparentemente già decisa.