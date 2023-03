Italia-Inghilterra domani in tv: canale, orario e streaming Qualificazioni Europei 2024

Tutto pronto per Italia-Inghilterra, una “classica” per usare le parole di Mancini. La partita è valida per la prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. Fischio d’inizio al Maradona di Napoli alle 20:45 di domani, giovedì 23 marzo. La diretta televisiva sarà affidata come di consueto a Rai 1 ma il match potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play. La nazionale azzurra, dopo il 2022 della delusione mondiale, vuole regalarsi una bella partenza nello sprint che porterà alla rassegna continentale in Germania. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.