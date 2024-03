Volley femminile, Serie A1: Scandicci batte Vallefoglia 3-0 e accede alle semifinali

Scandicci piega Vallefoglia per 3-0 (18-25, 24-26, 17-25). Nel palazzetto di Vallefoglia va in scena la gara-2 dei quarti Playoff del campionato Serie A1 2023/24. Scandicci, che aveva ottenuto la vittoria all’andata in quattro set, stacca il pass per la fase di semifinali. E’ la prima squadra a farlo e per sapere gli altri accoppiamenti si dovranno aspettare le partite delle prossime ore. Scandicci affronterà poi la vincente tra Milano e Pinerolo.

Il primo set è controllato quasi interamente da Scandicci. Vallefoglia riesce a trovare il vantaggio sul 6-4, per poi spendere gran parte del parziale all’inseguimento. Nella seconda metà di set, le ospiti hanno la meglio volando in avanti, mentre Vallefoglia fatica in fase di difesa. Gli ultimi punti di Scandicci sono sudati, con tanto di chiamata di time out sulle ultime battute, ma infine la squadra in trasferta ottiene il set per 25-18. Il secondo set è più equilibrato, con le due squadre che lottano punto a punto per tutta la durata del parziale. Vallefoglia è più composta e riesce a rispondere al potente muro delle ospite. Sul finale, dopo diverse palle set annullate, Scandicci ottiene il parziale per 26-24. Il terzo parziale perde intensità dopo i primi punti. Vallefoglia infatti torna a faticare, come già visto nel set di apertura del match. Scandicci prende il largo, volando in avanti e non si fa più riprendere. Le ospiti mettono a terra la palla del 25-17 e conquistano il primo pass per le semifinali.