Pagelle Torino-Monza 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Torino-Monza 1-0, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra granata trova il quindicesimo clean sheet della sua stagione (solo l’Inter ne ha di più, 18) e sale a 44 punti in classifica, a -1 dal Napoli settimo. Decisivo nel secondo tempo un rigore di Sanabria, che lascia il Monza (in 10 uomini nel secondo tempo) a quota 42 in undicesima posizione.

La prima occasione è del Torino. Cross basso di Ricci in area, Zapata difende il pallone e si gira per concludere, ma Izzo è bravissimo a murare l’attaccante granata. Al 34′ si accende Colpani: movimento a rientrare sul mancino e tiro a giro, palla deviata da Ricci e fuori di pochi centimetri. La prima frazione di gioco è avara di chance da gol nitide, a differenza del secondo tempo. Al 51′ Rodriguez calcia al centro su punizione: sul colpo di testa di Buongiorno c’è la respinta di Di Gregorio. Vlasic si libera in area e prova in seconda battuta ad incrociare, ma il tiro è largo. Un minuto dopo è il turno di Okereke, che cerca il secondo palo ma trova solo la respinta di un attento Di Gregorio. Il Monza risponde alla serie di chance dei granata con Djuric, che al 57′ prende il tempo a Buongiorno ma di testa non inquadra lo specchio. Il risultato si sblocca al 69′. L’arbitro Aureliano punisce una trattenuta di Pessina su Ricci e dagli undici metri Sanabria non sbaglia. Poco dopo altro episodio chiave: Pessina, già ammonito, commette fallo a centrocampo su Ricci e il direttore di gara estrae il secondo giallo. Nel recupero c’è spazio anche per un altro episodio da moviola con il Monza che chiede un rigore per un contatto tra Lovato e Mota. Aureliano dice no, il Var pure. E alla fine è il Toro a guadagnare la scia del Napoli

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6; Tameze 6 (83′ Lovato sv), Buongiorno 7, Rodriguez 6.5 (83′ Masina sv); Bellanova 6.5, Ricci 7, Linetty 6, Lazaro 6; Vlasic 6.5; Okereke 5.5 (62′ Sanabria 7), Zapata 6.5.

In panchina: Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva.

Allenatore: Juric 6.5.

Monza (4-3-2-1): Di Gregorio 6; Birindelli 6 (77′ Zerbin sv), Izzo 6, Marì 6, A. Carboni 6 (56′ Pereira 6); Pessina 5, Gagliardini 6, Akpa Akpro 6 (72′ Caldirola sv); Maldini 6 (56′ Mota 5.5), Colpani 6 (70′ V. Carboni 6); Djuric 6.

In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Lo. Colombo, Le. Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopoulos, Ciurria.

Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 5.

RETI: 69′ rig. Sanabria.

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Al 72′ Pessina espulso per doppio giallo.

Ammoniti: Caldirola. Angoli: 7-2. Recupero: 0′ pt, 5′ st.