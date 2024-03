Volley femminile, Serie A1: Novara vince su Firenze in quattro set

Nella ventiduesima giornata di Serie A1 2023/24, Scandicci trova la vittoria in trasferta a Chieri per 3-1. Trionfa invece in casa e in tre set Vallefoglia, che ha la meglio su Trento per 3-0. Infine, vittoria in trasferta anche per Novara, che piega in quattro set Firenze dopo una partita combattuta, soprattutto sul finale.

Scandicci vince in trasferta su Chieri per 3-1. Il primo set vede le ospiti trovare il successo per soli tre punti, in un parziale terminato 22-25. Nel set numero due, Chieri soffre gli attacchi delle avversarie e Scandicci ha la meglio per 25-19. Il terzo set vede le padrone di casa riuscire a controllare il gioco, portandosi in vantaggio e trovando la vittoria per 25-22. La partita termina al quarto set, con Scandicci che torna ad imporsi per 25-22. Poco più tardi, Vallefoglia batte Trento per 3-0. Le padrone di casa hanno la meglio in un primo set combattuto e terminato 25-21. Il secondo parziale è forse ancora più intenso, con le due formazioni in lotta serrata fino alla fine, quando Vallefoglia vince 25-23. Nel terzo set, Trento crolla sotto gli attacchi avversari e la formazione casalinga ha la meglio per 25-15.

Infine, Novara batte Firenze per 3-1. Il primo set è monopolizzato dalla squadra ospite, con le toscane che perdono per 16-25. Nel secondo set però le padrone di casa entrano in partita e mettono in difficoltà Novara, fino a superare le avversarie e vincere su misura per 25-19. Il terzo set vede Novara avere la meglio per 25-20, ma dopo una lotta punto a punto che ha caratterizzato la prima metà di parziale. Il quarto set vede le due squadre pareggiare per gran parte del parziale. Sul finale, Novara ha la meglio e riesce a dare uno strappo, vincendo 25-20.