Salernitana, Dia fuori rosa: Iervolino valuta risarcimento danni milionario

Caos totale in casa Salernitana per la vicenda che interessa Boulaye Dia, l’attaccante senegalese quest’anno ai margini del progetto tra un rapporto non idilliaco con l’ambiente, la voglia di andar via, gli infortuni e la Coppa d’Africa. Dopo l’ammutinamento di Udine, quando il calciatore si è rifiutato di entrare nel finale, adesso il club campano valuta provvedimenti seri. Il primo è già operativo: il giocatore è fuori rosa e non sarà a disposizione nelle prossime partite.

Non solo: Danilo Iervolino è pronto a ricorrere al Collegio Arbitrato per chiedere la massima sanzione nei confronti del tesserato, vale a dire una multa pari alla metà del suo stipendio fino a fine stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport. Non solo: il numero uno dei granata starebbe anche valutando un’azione risarcitoria nei confronti di Dia, con richiesta danni milionaria.