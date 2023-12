Volley femminile, Serie A: Milano ha la meglio su Casalmaggiore per 3-2

Milano ha la meglio su Casalmaggiore per 3-2 (24-26, 27-25, 25-18, 23-25, 15-2). Le due squadre combattono per più di due ore di gioco, con le padrone di casa che la spuntano grazie ad un inaspettato tie break. La squadra vincitrice si prepara ad incontrare Cuneo nella prossima giornata, mentre Casalmaggiore dovrà affrontare Pinerolo.

La partita tra le due formazioni si rivela equilibrata sin dalle prime battute. Casalmaggiore inizia con uno sprint che permette loro di ottenere il vantaggio, ma le padrone di casa non tardano a rispondere e si mettono a caccia del pareggio. Il gioco è veloce e scattante, con le ospiti che si mantengono avanti per la maggior parte del primo parziale. Infine, dopo circa mezz’ora in campo e una lotta sul finale, Casalmaggiore conquista il set per 24-26. Tornate in campo, le squadre si scambiano i ruoli: è Milano a passare in vantaggio, con Casalmaggiore ad inseguire. Ben presto il set si trasforma in un duello per la conquista di ogni punto, con il gioco che procede lentamente. Si è superata l’ora di partita, quando le milanesi vincono il parziale per 27-25 e rendono ufficiale che la gara non terminerà con il terzo set. Al via del set numero tre, la situazione è la stessa riscontrata nei primi due: il gioco è equilibrato e si prosegue punto a punto. Dopo alcuni minuti, il vento cambia direzione e Milano riesce a portarsi in vantaggio, conquistando un ampio margine. Si gioca da due ore e quindici, quando le padrone di casa chiudono il set in 25-18. Nel quarto set, il canovaccio cambia: la partita torna ad essere combattuta come nei primi due parziali, ma sul finale Casalmaggiore conquista il vantaggio e riesce ad avere la meglio sulle avversarie, vincendo 23-25. Si gioca ormai da quasi due ore e mezza, ma nulla è ancora deciso. Il quinto set è pronto a regalare le ultime emozioni. Milano parte nel migliore dei modi, ma questa volta Casalmaggiore non riesce a rispondere. Il parziale conclusivo si consuma velocemente e le padrone di casa vincono 15-2, conquistando il successo.

In contemporanea, Bergamo batte in tre set Trentino, vincendo 28-26, 25-16 e 25-16. Finisce 3-0 anche tra Torino e Busto Arsizio, con le padrone di casa che conquistano i set per 25-16, 25-23 e 25-21. Vallefoglia ha la meglio su Bisonte per 3-1. Le ospiti vincono il primo set 21-25, ma la squadra di casa ottengono i successivi tre per 25-18, 25-15, 25-22. Infine, Roma vince su Cuneo per 3-1. La squadra in trasferta ha la meglio nel primo set 18-25, seguito da tre successi romani per 25-15, 25-17 e 26-24.