Pagelle Sassuolo-Roma 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Roma, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Roma gestisce la palla, ma alla prima vera occasione i padroni di casa passano in vantaggio grazie al tap-in vincente di Matheus Henrique. La Roma prova a reagire, ma Consigli risponde alla grande prima su Dybala e poi ipnotizza Lukaku a tu per tu. Nella ripresa l’episodio che cambia la partita è l’intervento killer di Boloca su Paredes: rosso diretto. La Roma prende coraggio e ribalta la partita: prima Dybala su rigore, poi un tiro di Kristensen deviato da Tressoldi inganna Consigli e finisce in porta. Il Sassuolo con l’orgoglio ci prova sino alla fine ma i due tiri di Racic finiscono larghi. Roma in zona Champions League.

LE PAGELLE E I VOTI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6, Tressoldi 5.5, Erlic 5.5, Vina 6 (44′ st Pedersen sv); Boloca 4, Matheus Henrique 6.5; Berardi 6.5 (44′ st Castillejo sv), Thorstvedt 6.5 (36′ st Bajrami sv), Laurienté 6 (20′ st Racic 6); Pinamonti 6 (36′ st Defrel sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Volpato, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Dionisi 5.5.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (23′ st Pellegrini 5.5), Llorente 6, Ndicka 5.5; Karsdorp 5 (1′ st Kristensen 7.5), Bove 6 (1′ st Azmoun 6.5), Paredes 6, Cristante 6, Spinazzola 5 (23′ st El Shaarawy 6.5); Dybala 7 (42′ st Celik sv), Lukaku 6. In panchina: Boer, Svilar, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Belotti. Allenatore: Mourinho 6.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.5.

RETI: 25′ pt Matheus Henrique; 31′ st Dybala (rig.), 37′ st Kristensen.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Boloca, al 17′ st, per gioco pericoloso.

Ammoniti: Thorstvedt, Berardi, Kristensen, Matheus Henrique, Erlic.

Angoli: 1-11.

Recupero: 1′; 8′