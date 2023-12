Volley femminile, Mazzanti si presenta a Trento: “Voglia di fare qualcosa di importante”

“È stato un giorno pieno di emozioni per tutti. Ho incontrato la squadra per la prima volta e ho visto ragazze cariche e determinate e questo mi ha toccato. Quando ho iniziato a parlare con Trentino Volley, l’interruttore magico è stato quello della visione, non tanto da dove partiamo ma dove vogliamo arrivare. Questo ha acceso la voglia di costruire qualcosa di importante”. Si presenta con queste parole Davide Mazzanti, nuovo allenatore dell’Itas Trentino dopo anni come guida tecnica dell’Italvolley femminile. “Entrando in sede mi sono sentito parte di una storia importante di pallavolo – ha aggiunto Mazzanti -. Ho tante idee su quello che possiamo fare insieme. Attualmente la visione è un po’ offuscata da quell’ultimo posto in classifica. Dobbiamo isolarci da tutto e iniziare un percorso fatto di passi. Non vedo l’ora di rientrare in palestra”.