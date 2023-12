Start list seconda manche slalom femminile Lienz 2023: pettorali di partenza con Della Mea e Rossetti al via

Ecco la start list della seconda manche dello slalom femminile di Lienz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino 2023/2024. Due azzurre su otto sono riuscite a superare la prima manche. Della Mea ha chiuso al 14° posto, mentre Rossetti al 26°. Le due italiane scenderanno per quinta e diciassettesima. La francese McFarlane aprirà le danze, dopo essersi qualificata con il pettorale numero 69. Ecco la start list completa.

1. Caitlin McFarlane FRA

2. Dzenifera Germane LAT

3. Cornelia Oehlund SWE

4. Thea Louise Stjernesund NOR

5. Marta Rossetti ITA

6. Bianca Bakke Westhoof NOR

7. Amelia Smart CAN

8. Ana Bucik SLO

9. Katharina Gallhuber AUT

10. Chiara Pogneaux FRA

11. Neja Dvornik SLO

12. Marie Lamure FRA

13. Camille Rast SUI

14. Kristin Lysdahl NOR

15. Katharina Huber AUT

16. Ali Nullmeyer AUT

17. Lara Della Mea ITA

18. Franziska Gritsch AUT

19. Andreja Slokar SLO

20. Melanie Meillard SUI

21. Petra Vlhova SVK

22. Nicole Good SUI

23. Katharina Truppe AUT

24. Sara Hector SWE

25. Katharina Liensberger AUT

26. Lena Duerr GER

27. Michelle Gisin SUI

28. Anna Swenn Larsson SWE

29. Paula Moltzan USA

30. Mikaela Shiffrin USA