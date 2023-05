Volley femminile, Julio Velasco allenerà l’UYBA Busto Arsizio nella prossima stagione

La UYBA Volley Busto Arsizio mette a segno il primo colpo di mercato e sarà in panchina: Julio Velasco da settembre sarà l’allenatore della squadra lombarda. Un contratto triennale per uno dei tecnici più vincenti della storia del volley mondiale. “UYBA Volley è onorata di avere alla guida della squadra un allenatore di così grande esperienza e reputazione come Julio Velasco. La società è convinta che la sua conoscenza del gioco e la sua capacità di motivare le giocatrici e l’ambiente aiuteranno a raggiungere nel tempo i risultati che i tifosi si meritano di tornare a sognare. La sua esperienza, la sua passione e la sua professionalità saranno un grande valore aggiunto sia per la UYBA che, ancora una volta, per tutto il mondo della pallavolo e dello sport”, scrive in una nota la società.