Volley femminile, Europei 2023: l’Italia si spegne sul più bello, in finale va la Turchia

Finisce qui la rincorsa all’oro dell’Italia negli Europei di volley femminile, a passare è la Turchia per 3-2. Sconfitta che fa molto male per le azzurre di coach Mazzanti, che sembravano avere il match in pugno. La Turchia parte forte nel primo set soprattutto grazie a Baladin e Karakurt, ma l’Italia non si fa trovare impreparata e risponde subito grazie ad una splendida Pietrini da ben otto punti nel primo set. Dopo una prima metà di parziale molto combattuta con continui cambi di vantaggio, le azzurre piazzano il break con cui si portano avanti di sette lunghezze e chiudono il set 25-18.

Nel secondo set la Turchia parte a razzo, con un Italia invece che incontra più di qualche difficoltà, con Antropova che non riesce ad entrare in partita e viene sostituita. La bella rimonta delle azzurre non basta, finisce 25-23 per la Turchia. Primo set perso dall’Italia nella competizione dopo averne portati a casa ben 22 di fila. Le azzurre però non si scompongono e nel terzo set cominciano a macinare da subito, scappando via nel punteggio. Il coach turco Santarelli prova a tamponare l’emorragia chiamando due timeout nel giro di poco, ma la risposta delle sue ragazze non arriva. L’Italia allunga anche sul +10 e chiude 25-15 portandosi sul 2-1 nel punteggio.

Nel quarto set scappa via subito l’Italia, che conduce per buona parte del parziale. Nella parte finale però sale in cattedra Vargas, che trascina quasi da sola la sua nazionale: il risultato è il 25-22 con cui la Turchia si aggiudica il quarto set rimandando il verdetto al tie break. Qui non c’è partita, la Turchia domina con una Vargas incontenibile e chiude 15-6 il quinto parziale, staccando il pass per la finale e frantumando i sogni dell’Italia. Rimane l’amaro in bocca per l’Italia soprattutto per come aveva dominato finora in tutta la manifestazione e anche in gran parte della semifinale. Ora Egonu e compagne proveranno almeno a portare a casa il bronzo contro la perdente della seconda semifinale Serbia-Olanda.