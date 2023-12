Volley femminile, Coppa Italia: Final-4 a Trieste

Trieste sarà città della Coppa Italia Femminile di Volley e della sua relativa final four. Nel prossimo Sabato 17 e domenica 18 febbraio il PalaTrieste ospiterà la Final Four di serie A1 e la finale di serie A2 di Coppa Italia di pallavolo femminile per decreatare chi succederà alla Prosecco.

La Final Four comincerà con le due semifinali in programma nel pomeriggio del sabato (15 e 18), mentre il match per il trofeo si terrà domenica alle 14,15, in diretta su Rai 2. La finale di Serie A2 si terrà qualche ora prima, alle 11. A concorrere per i due titoli ci saranno otto squadre per campionato, che cominceranno il loro percorso dai quarti di finale, che per la A1 sono in programma il 24 gennaio: Conegliano affronterà Firenze e la vincente troverà una tra Novara e Chieri. Dall’altro lato del tabellone, Milano ospiterà Roma, mentre Scandicci si confronterà con Pinerolo.