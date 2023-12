Continua in casa Frosinone la preparazione in vista della sfida che vedrà i giallazzurri far visita venerdì sera alla Lazio allo stadio Olimpico. La squadra ha svolto presso la “Città dello Sport” di Ferentino una seduta basata su attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati. È tornato a lavorare con il gruppo Reinier. Differenziato per Lirola. Terapie per Oyono e Baez.