Volley, Europei Femminili: al via la vendita dei biglietti per Italia-Romania a Verona

Manca sempre meno per l’esordio della Nazionale Italiana Femminile di Volley ai prossimi Europei che si giocheranno anche in Italia. Per la Nazionale di Mazzanti c’è tanta attesa e tanta voglia di misurarsi in questo torneo, visto soprattutto le buone prestazioni nella Nations League.

Sono partite nella giornata di martedì 20 giugno le pratiche per l’acquisto dei biglietti della partita inaugurale fra Italia e Romania del prossimo 15 agosto alle 20 in quel della fantastica cornice dell’Arena di Verona su TicketOne. Un appuntamento quello dei prossimi Europei di agosto, atteso da tutti gli amanti della pallavolo per vedere la Nazionale di Mazzanti che al momento sembra in gran forma.