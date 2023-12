Basket, Eurolega 2023/2024: Milano batte l’Asvel di Pozzecco per 84-61

Terminata la sfida valida per la 15esima giornata di Eurolega 2023/2024 tra l’Olimpia Milano e l’Asvel Villeurbanne. A vincere è stata la squadra di Ettore Messina, che ha scalzato il team di Gianmarco Pozzecco per 84-61.

La tripla di Tonut non va a bersaglio a fine primo quarto, dove ad un’iniziale azione dei lombardi c’è stata la reazione francese. Dopo 10′ l’Olimpia Milano conduce 22-21 sull’Asvel Villeurbanne. Al 15′ ancora Stefano Tonut in contropiede: +11 e parziale di 10-0 dell’Olimpia, time-out di Gianmarco Pozzecco, 37-26. Si chiude il primo tempo dopo il secondo quarto: all’intervallo lungo la squadra italiana conduce per 46-36 sui francesi di Lione.

Al 25′ David Lee risponde a Melli: buona l’uscita degli ospiti dal minuto di sospensione, 58-49. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30′ l’Olimpia Milano è nettamente avanti 67-48. Allo scadere dell’ultimo quarto Guglielmo Caruso segna i suoi primi punti in Eurolega. Al Forum l’Olimpia Milano vince nettamente per 84-61 sull’ASVEL Villeurbanne e centra la seconda vittoria consecutiva.

Match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, con l’EA7 Emporio Armani che ha dominato la partita grazie agli strappi decisivi, toccando anche il +23 come massimo vantaggio nele quarto conclusivo. Nicolò Melli top scorer con 17 punti, insieme a Shavon Shields autore di 13 punti. Primo canestro pesante in Eurolega per Guglielmo Caruso, con i campioni d’Italia attesi dal confronto contro il Panathinaikos Atene venerdì sera alle 20:30 sempre ad Assago. Per l’ASVEL Villeurbanne di Pozzecco, invece, 12 punti di Lauvergne e 10 equamente divisi tra Luwawu-Cabarrot e Paris Lee.