Volley, Champions League maschile 2023: Perugia abbatte in trasferta Berlino nell’andata dei quarti

Stravince Sir Sicoma Monini Perugia nell’andata dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. In casa di Berlino Recycling Volleys, gli umbri si impongono con un pesante 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 17-25). Una partita quasi mai in discussione, se non nelle prime battute quando Perugia stecca un minimo ed è costretta a recuperare e nel terzo set. Detto fatto, e da quel momento Rychlicki e compagni non si fermano più. 18-25 il primo parziale. Addirittura 15-25 il secondo, +10 per Perugia. Nel terzo set c’è invece un ritorno dei tedeschi, sebbene con un minimo vantaggio e tanto equilibrio, riescono a portarsi a casa questa frazione. 25-23. Continua il suo periodo positivo Berlino fino però a metà frazione, quando Perugia rischiaccia sull’accelleratore e porta a casa set e partita: 17-25.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE