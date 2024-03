Volley, Champions League maschile 2023/2024: Civitanova vince al tie-break, ma in finale ci va Trento

Bastavano due set a Trento per agguantare la finale di Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley e la formazione di coach Fabio Soli non tradisce. Nel derby di ritorno contro Civitanova, Lavia e compagni si fanno rimontare nel primo set, ma riescono poi a gestire alla grande il secondo e terzo parziale, necessari per il passaggio del turno. Archiviato il discorso qualificazione, poi la Lube rimonta e può quantomeno chiudere la serata con una vittoria al tie-break 3-2 (26-24, 20-25, 22-25, 25-18, 15-9). Per l’Itas Trentino, guidata da uno straordinario Michieletto, invece i pensieri sono già rivolti alla finale di maggio contro i polacchi del Wegiel, che in semifinale hanno superato i turchi dello Ziraat Bank Ankara.

LA PARTITA – Gli ospiti hanno tutte le intenzioni di chiudere presto i conti e partono all’arrembaggio. Formidabile l’inizio di Daniele Lavia, che porta subito i suoi avanti. L’ottimo avvio da parte di Trento coincide con il massimo vantaggio ottenuto sul 6-12. Ma un punto alla volta gli uomini di Blengini reagiscono, affidadandosi in particolar modo a Yant: suoi i tre punti consecutivi che regalano la parità sul 17. Tanto equilibrio nella fase finale del set: Rychlicki annulla un primo set point sul 24-23, ma sul secondo commette invasione e regala a Civitanova un fondamentale set d’apertura per 26-24.

Reazione immediata di Trento, che da grande squadra riordina le idee torna in campo aprendo il secondo set con un parziale di cinque punti a zero. I punti di vantaggio diventano anche sei, Civitanova prova a rientrare anche questa volta, ma non riesce ad avvicinarsi oltre il -4 sul 14-18. La seconda parte di set è ancora della formazione di coach Soli, guidata da un sempre efficace Michieletto. Il muo di Kozamernik chiude il tutto sul 20-25.

Ancora un superlativo Michieletto permette alla squadra ospite di partire al meglio anche nella terza frazione. Dopo essere stata sotto di quattro punti, Civitanova riesce nell’ennesimo recupero che vale la parità a quota 12. La fase centrale appartiene però ancora a Trento, che torna avanti e riesce a gestire il vantaggio fino alla fine. Arrivano quattro set point sul 24-20 e l’errore in battuta di Chinenyeza consente a Lavia e compagni di poter già festeggiare l’accesso in finale al termine del terzo set.

Ormai si gioca solo per la gloria, con l’esito della semifinale già deciso e i due allenatori che operano diversi cambi di formazione. Spinta anche dal pubblico di casa che resta fino alla fine a godersi un po’ di bel volley, gli uomini di Blengini riescono a vincere il quarto set per 25-18 e dominano anche il tie-break conclusivo per 15-8.