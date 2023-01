Volley, Challenge Cup femminile 2022/2023: Chieri batte Atene in cinque set e vola ai quarti

Reale Mutua Fenera Chieri batte Panathinaikos Atene in cinque set e vola ai quarti di finale della Challenge Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo la netta vittoria interna per 3-0 dell’andata, riescono ad imporsi nella splendida battaglia nel match di ritorno contro la formazione greca conquistando l’accesso al prossimo turno e proseguendo la loro avventura nella terza competizione continentale per club. Inizia meglio la formazione italiana, che domina il primo set 14-25, ma le padrone di casa rispondono nel secondo set chiudendo sul 25-20. Altro botta e risposta tra le due squadre, con il 19-25 di Chieri nel terzo set che ha trovato ancora la risposta delle avversarie nel quarto set, chiuso sul 25-22. Ma ad avere la meglio al tie-break sono state le giocatrici di Sregoli, che riescono a chiudere i conti sul 10-15.