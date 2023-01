Milan-Inter 0-3, Dzeko: “Grandissima vittoria, abbiamo dato tutto”

“Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati splendidi e abbiamo davvero dato tutto tutti”. Questa tutta l’emozione di Edin Dzeko dopo la vittoria della sua Inter per 3-0 in Supercoppa contro il Milan. “Nessuna rivincita, la squadra guarda sempre avanti – ha aggiunto l’attaccante nerazzurro -. Oggi c’era in palio un trofeo, ci siamo preparati benissimo per vincere. Sono contentissimo di aver portato a casa la porta e speriamo ce ne saranno altri”

Infine, sul rinnovo: “Oggi non ci penso, siamo contenti per i tifosi perchè ci siamo meritati la vittoria. Oggi festeggiamo poi penseremo a tutto il resto”.