Milan-Inter 0-3, la reazione di Tramontana dopo la vittoria della Supercoppa (VIDEO)

di Christian Poliseno 41

L’Inter vince il suo primo trofeo stagionale, battendo in finale di Supercoppa Italiana il Milan per 0-3. Il giornalista e telecronista tifoso dei nerazzurri, Filippo Tramontana, esulta per i gol di Dimarco, Dzeko Lautaro Martinez e per il netto trionfo contro i cugini rossoneri. Di seguito, il video dell’esultanza. In alto ecco il video.