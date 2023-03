Volley, Cev Cup maschile 2023 andata semifinali: Modena batte Belchatow, 3-1 al Palapanini

Vittoria importante nell’andata della semifinale della Cev Cup 2022/2023 di volley maschile per la Valsa Group Modena, che ha battuto in casa i polacchi del PGE Skra Belchatow con il punteggio di 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22). Una prestazione non certo perfetta quella dei ragazzi di coach Giani, che dall’altra parte della rete hanno trovato una squadra molto solida in difesa e con le idee davvero chiare, ma che ugualmente è bastata per portare a casa la vittoria. Adesso Modena dovrà completare la missione fuori casa nel match di ritorno, in programma mercoledì 15 marzo alle 20:30.