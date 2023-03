Tottenham-Milan, infortunio muscolare per Messias: chiede il cambio

Problema per Junior Messias. Nel corso del secondo tempo di Tottenham-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L’esterno rossonero si è accasciato a terra ed ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità dell’infortunio. Al suo posto Pioli ha messo in campo Saelemaekers.