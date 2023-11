Volley, A1 Femminile 2023/2024: Scandicci torna al successo, battuta in scioltezza Trento

Nell’anticipo della sesta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, la Savino Del Bene Scandicci ha sconfitto agevolmente l’Itas Trentino. Tutto facile per le toscane di Massimo Barbolini, che hanno ottenuto un importante successo per riscattare subito la sconfitta interna incassata nel big match contro Conegliano. 0-3 (16-25, 16-25, 18-25) il punteggio del match, in cui la formazione di Marco Sinibaldi, fanalino di coda della classifica, non è riuscita a sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti nella massima serie. Niente impresa dunque per l’Itas alla Il T Quotidiano Arena di Trento, dove la miglior realizzatrice del match è stata Francesca Villani con 14 punti.

CRONACA – Match a senso unico di fatto dall’inizio alla fine, in cui Scandicci ha imposto la sua superiorità e rispettato il pronostico della vigilia. Nel primo set, Trento si è trovata con l’acqua alla gola fin da subito, scivolando sul -6. La situazione poi si è stabilizzata, con la squadra ospite che non ha dilagato ma si è limitata ad amministrare il vantaggio. Nel finale di parziale, però, c’è stato un nuovo mini-parziale che ha fissato il punteggio sul 25-16.

Medesimo score per il secondo set, in cui l’Itas ha tenuto botta inizialmente prima di precipitare a -9. Nonostante una reazione d’orgoglio, con tanto di distanze accorciate fino al -5, nel finale un nuovo calo ha ristabilito le 9 lunghezze di differenza tra le due squadre. Infine, nella terza frazione, l’equilibrio ha regnato per metà set con Scandicci che si è assestata sul +2. Nella seconda parte, invece, Villani e compagni sono salite in cattedra e Trento, una volta capito che la situazione era compromessa, ha gettato la spugna, capitolando per 25-18.