Atalanta-Inter, infortunio al ginocchio per Pavard: esce dolorante, dentro Darmian

Infortunio al ginocchio sinistro per Benjamin Pavard, che esce al minuto 32′ di Atalanta-Inter. Addirittura portato inizialmente in barella, il difensore francese scende ed esce sulle sue gambe, ma visibilmente dolorante. Potrebbe non trattarsi di qualcosa di lieve e il club fa sapere che si tratta di “trauma”, ma saranno fondamentali gli esami clinici ai quali si sottoporrà nelle prossime ore. Inzaghi al suo posto, a ogni modo, fa entrare Darmian.